USA wystrzeliły próbnie pocisk hiperdźwiękowy. Tę samą broń Rosja używa przeciw Ukrainie

Przewaga pocisków hiperdźwiękowych nad innymi polega między innymi na tym, że - mając zdolność osiągania od do 25 razy większej prędkości niż prędkość dźwięk (około 1,6 do 8 kilometrów na sekundę) - są nieprzeciętnie zwrotne i mogą zmieniać kurs podczas lotu. Szybkość i manewrowość tego rodzaju rakiet sprawia, że są także trudne do śledzenia i przechwycenia.