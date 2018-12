USA wycofują się z Syrii. Rosjanie i Irańczycy, a nawet dżihadyści, mogą się cieszyć

Donald Trump postanowił wycofać amerykańskich żołnierzy z Syrii. Prezydent nie konsultował decyzji z doradcami, którzy niedawno jeszcze przekonywali, że Amerykanie się nie wycofają. Sojusznicy USA na Bliskim Wschodzie są w szoku. Rosjanie i Irańczycy nie kryją zadowolenia.

"To Trump netto" – uważają izraelscy eksperci podkreślając, że prezydent sam musiał podjąć tę niespodziewaną decyzję bez konsultacji z doradcami. Wkrótce po informacji o wycofaniu liczącego ok. 2 tys. ludzi kontyngentu z Syrii gruchnęła kolejna sensacja o zgodzie USA na sprzedaż Turcji rakiet Patriot za 3,5 mld dolarów. Marek Świerczyński, ekspert Polityka Insight, podkreśla, że z powodu różnic technicznych nie należy tej transakcji porównywać z zakupem Patriotów przez Polskę.

Uwiarygodnienie roli Rosji na arenie międzynarodowej kosztem zaufania do sojusznika amerykańskiego jest kolejnym, długoterminowym następstwem decyzji Trumpa. Co słychać głosy, że "to tylko Trump", ale raz utracone zaufanie wśród partnerów trudno jest odbudować. Jeżeli usunięcie stabilizującej region obecności żołnierzy amerykańskich doprowadzi do rozlewu krwi Kurdów, to Waszyngton kolejny raz oskarżany będzie o porzucenie towarzyszy broni. Podobnie w 1975 r. czuć się musieli żołnierze i urzędnicy Południowego Wietnamu widząc ostatnie śmigłowce ewakuujące Amerykanów z dachu ambasady w Sajgonie.