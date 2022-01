USA wycofają wojska z Europy? "Ta opcja nie leży na stole"

- Mogę was zapewnić, że nie będzie żadnych sztywnych, poważnych czy konkretnych zobowiązań, bo natura tych rozmów będzie badawcza. Wszystko, co zostanie przedyskutowane, będzie musiało wrócić do Waszyngtonu do rozważenia i zostać omówione z partnerami i sojusznikami w kolejnych dniach - zapowiedział przedstawiciel władz w USA.Dodał, że Moskwa w obu przypadkach musiałaby przyjąć identyczne zobowiązania. - Widzieliśmy doniesienia o innych rzeczach, w sprawie których USA miałyby być otwarte do dyskusji, takich jak liczebność wojsk i elementów dyslokacji wojsk w państwach NATO. Chcę jasno powiedzieć, że to nie jest na stole - stwierdził przedstawiciel administracji USA.