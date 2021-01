USA. Wiceprezydent nie pojawi się na pożegnaniu Donalda Trumpa

Donald Trump ma opuścić bazę w środę nad ranem (czasu lokalnego). Następnie uda się on do swojej rezydencji na Florydzie. Urzędnicy zaplanowali oficjalną ceremonię, na której chcą pożegnać prezydenta. Przypomnijmy, że Donald Trump odmówił udziału w inauguracji Joe Bidena . Tym samym zerwał z ponad 100-letnią tradycją.

Mike Pence będzie uczestniczył w inauguracji nowego prezydenta. Według urzędników, ze względu na trudności logistycznie, nie będzie on mógł wziąć udziału w pożegnaniu Trumpa. Nowy prezydent zostanie zaprzysiężony w środę w południe (w Polsce około 18).

Zobacz także: Miller: "Duda obiecał szczepionki z USA w ramach kampanii wyborczej"

USA. Ceremonia pożegnalna Donalda Trumpa

Jak przekazał portal The Hill, ceremonia pożegnalna Trumpa zostanie najprawdopodobniej przejęta przez jego rodzinę i najbliższych współpracowników. Według serwisu to ma odzwierciedlać, jak część Partii Republikańskiej próbuje się zdystansować od prezydenta po zamieszkach, które wybuchły na Kapitolu 6 stycznia .

Donald Trump obwiniany jest przez część swojej partii za zamieszki, do których doszło 6 stycznia po tym, jak prezydent kwestionował proces wyborczy.

Trump zorganizował wiec 6 stycznia, na którym raz jeszcze powiedział, że wybory sfałszowano. Wtedy też wezwał do przemarszu w kierunku Kongresu. Niedługo później sympatycy Donalda Trumpa szturmem wtargnęli do Kapitolu. Doszło do zamieszek, w których zginęło cztery osoby.