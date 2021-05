USA. Uczennica zaczęła strzelać w szkole

Strzały w szkole. Uczniowie przerażeni

Jeden z uczniów opowiada, że gdy był z kolegą i nauczycielem w klasie, usłyszeli "głośny dźwięk, a potem dwa kolejne głośne dźwięki". "Potem był krzyk. Nasz nauczyciel poszedł to sprawdzić i znalazł na podłodze krew" - relacjonował 12-letni Yandel Rodriguez.

Szóstoklasistka Lucy Long powiedziała gazecie "Post Register", że cała jej klasa została zamknięta w sali po tym, jak padły strzały, wyłączono światła i komputery, a uczniowie ustawili się pod ścianą. Lucy włączyła nagrywanie w swoim telefonie po to, aby policja wiedziała, co się stało, jeśli napastnik wejdzie do tej sali. Uczennica dodała, że także widziała krew na podłodze w korytarzu, kiedy policjanci wyprowadzili ich z klasy.