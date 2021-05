USA. Twierdzi, że wygrała na loterii. Jedyny dowód zniszczyła w pralce

Szczęśliwy kupon wylądował w praniu

Pracownica sklepu w rozmowie z lokalnymi mediami przekazała, że w środę zgłosiła się do niej kobieta i poinformowała ją o całym zajściu. Kobieta przekazała, że to ona nabyła szczęśliwy los. Jak tłumaczyła, po zakupie schowała go do kieszeni spodni, które wylądowały w praniu. W efekcie szczęśliwy los został niefortunnie zniszczony.