USA: Strzelanina w centrum Denver. Napastnik na wolności

Podczas strzelaniny w Denver (Kolorado, USA) poszkodowane zostało pięć osób. Jedna z nich zmarła na skutek odniesionych obrażeń. Reszta została poddana hospitalizacji.

USA – Strzelanina w Denver

Denver to miasto położone w stanie Kolorado w USA. Do śmiertelnej w skutkach strzelaniny doszło w poniedziałek około godziny 16 czasu lokalnego, czyli około północy w Polsce. Do ataku doszło w dzielnicy zwanej LoDo, charakteryzującej się dużą ilością restauracji, hoteli oraz wysokich budynków mieszkalnych. W wyniku ataku rannych zostało pięć osób. Jedna z nich poniosła śmierć na miejscu. Pozostała czwórka jest hospitalizowana, początkowo ich stan określano jako krytyczny. Obecnie jest stabilny.