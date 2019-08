USA. Senat apeluje ws. zwrotu majątków ocalałym z Holocaustu. Biały Dom "nie podejmie żadnych działań"

88 spośród 100 senatorów USA zaapelowało do sekretarza stanu Mike’a Pompeo, aby wymógł na Warszawie zwrot mienia ocalałym z Zagłady. Biały Dom stanowczo podkreślił, że nie szykuje wobec Polskie żadnych sankcji – podaje "Rzeczpospolita".

Zdaniem jednego z rozmówców dziennika, "to rodzaj apelu do sumienia narodu. Ma związek z raportem, który do listopada ma zgodnie z deklaracją terezińską z 2009 r. przygotować Departament Stanu. Musi on ocenić, co w tej sprawie zrobiło 46 krajów, w tym Polska". Eksperci oceniają, że sprawa zwrotu majątków nie ma związku z kluczowymi kwestiami w polsko-amerykańskich stosunkach. Priorytetem są wzmocnienie obecności wojskowej USA w Polsce i zniesienie obowiązku wizowego dla Polaków.