WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze Donald Trump oprac. Katarzyna Romik 8 min. temu USA. Sąd Najwyższy zdecyduje, co dalej z odwołaniem Donalda Trumpa Sąd Najwyższy USA rozpatrzy odwołanie Donalda Trumpa. Prezydent USA złożył taki wniosek po decyzji sądu okręgowego w Nowym Jorku, który nakazał przekazanie prokuraturze jego zeznań podatkowych i dokumentów finansowych. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie USA. Sąd Najwyższy zdecydował, że zajmie się odwołaniem urzędującego prezydenta Donalda Trumpa (PAP, Fot: EPA) Wnioski Donalda Trumpa były odrzucane przez sądy kilka razy

Na decyzję Sądu Najwyższego USA trzeba będzie czekać do marca

*Konserwatyści mają większość głosów w Sądzie Najwyższym po mianowaniu nowych sędziów przez Donalda Trumpa * Trzy miesiące temu prokurator okręgowy Manhattanu wystosował do biura rachunkowego obsługującego firmę Trumpa wezwanie do udostępnienia zeznań podatkowych Donalda Trumpa. Chodziło o dokumenty stanowe i federalne. Nie wiadomo jednak do tej pory, jak duży zasięg ma śledztwo prokuratora. Sprawa dotyczy m.in. zapłacenia za milczenie dwóm kobietom, które utrzymują, że miały romans z urzędującym prezydentem USA. Sąd okręgowy w Nowym Jorku odrzucił wniosek głowy państwa o zablokowanie przekazania dokumentów finansowych jego firmy Kongresowi USA. Prawnicy Donalda Trumpa odwołali się do federalnego sądu apelacyjnego, który podtrzymał decyzję. Kolejne odwołanie wpłynęło do Sądu Najwyższego. Sędziowie Sądu Najwyższego przekazali, że przedstawią ustne argumenty w marcu przyszłego roku, a orzeczenie zostanie wydane do końca czerwca. Przypomnijmy, że Kongres domaga się dostępu do informacji o finansach prezydenta USA m.in. ze względu na zeznania jego byłego osobistego prawnika Michaela Cohena. Mówił on w lutym w Kongresie, że Trump świadomie podawał błędne dane dotyczące swojego majątku i aktywów. W sprawie może chodzić także o konflikt interesów, tzn. firmy Trumpa mogą przynosić dodatkowe zyski, ponieważ ich właścicielem jest szef państwa. Mogłoby tak być, gdyby zagraniczne delegacje korzystające z hoteli i kurortów Trumpa zabiegały później o jego przychylność. Izba Reprezentantów jest też zainteresowana tym, czy Donald Trump nie wprowadził ulg podatkowych dla siebie. Chodzi o obowiązujące od 2017 prawo dot. radykalnej ulgi podatkowej dla osób bogatych. Przeciwko prezydentowi USA prowadzone jest w tej chwili procedura impeachmentu. Sam Donald Trump czuje się nie zagrożony, a nawet więcej - uważa, że postępowanie przysporzy mu zwolenników i umocni jego pozycję przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Źródło: dziennik.pl Masz news, zdjęcie lub film związany z pogodą? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz też: Wrzawa wokół uchwały sejmowej na część Tokarczu. Jacek Sasin i Władysław Kosiniak-Kamysz komentują 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące