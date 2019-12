Donald Trump o impeachmencie: sami demokraci są zażenowani

Prezydent USA Donald Trump nazwał wszczęcie wobec niego procedury impeachmentu "polowaniem na czarownice". Zdaniem amerykańskiego polityka, demokraci, którzy domagają się jego dymisji, sami żałują podjęcia tej inicjatywy.

Kontrolowane przez demokratów dwie komisje Izby Reprezentantów przedstawiły Trumpowi zarzuty nadużycia władzy oraz utrudniania dochodzenia. - Ludzie mówią, że to nie są nawet przestępstwa. To jest najcieńszy, najsłabszy impeachment - powiedział we wtorek podczas spotkania z wyborcami w Hershey w Pensylwanii.