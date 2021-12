USA: rośnie tragiczny bilans ofiar tornad

"Jednym z naszych wyzwań jest to, że podczas gdy tracimy tak wielu ludzi, większość naszych kostnic nie jest wystarczająco duża, więc przyjeżdżają koronerzy z całego stanu. (…) Nie ma wystarczająco dużego obiektywu, aby pokazać wam rozmiar zniszczeń w hrabstwie Graves czy w Kentucky" - przekonywał gubernator Andy Beshear. W programie CNN "State of the Union" nawiązywał do miasteczek, które w ogóle zniknęły. "Nie ma rodzinnego miasta mojego taty, Paxton. Trudno to opisać".