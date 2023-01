USA. Rodzina przeżyła potworny wypadek. "To absolutny cud"

Tesla spadła w przepaść. Nikt nie zginął

- To był absolutny cud. Jeździmy tam ciągle i zawsze są ofiary śmiertelne - powiedział Pottenger. Dzieci zostały karetką przetransportowane do szpitala z urazami mięśniowo-szkieletowymi. Według rzecznika miejscowej straży pożarnej "były one bardziej przerażone niż zranione".