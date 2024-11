USA przetestują broń hipersoniczną. Tuż po zamknięciu lokali

Rakieta Minuteman III pokona 4200 mil, czyli ponad 6700 kilometrów z Kalifornii do atolu Kwajalein na Pacyfiku w około 22 minuty. Jest w stanie osiągnąć prędkość ponad 24 140 kilometrów na godzinę, co pozwala jej dotrzeć do dowolnego celu na świecie w ciągu 30 minut od startu.