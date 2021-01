USA. Pękła bariera. Ponad 25 milionów zakażeń koronawirusem

W USA pękła kolejna bariera. Od początku epidemii koronawirusa do niedzieli 24 stycznia odnotowano tam ponad 25 milionów zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

USA. Ponad 25 milionów zakażeń koronawirusem

Według dziennikarzy CNN 25 mln zakażeń od potwierdzenia pierwszego przypadku, który miał miejsce 21 stycznia 2020 roku, daje około 68 tys. zakażeń koronawirusem każdego dnia, co przelicza się na stwierdzenie nowego przypadku średnio co 1,2 sek.

- Bardzo się martwię, czy będziemy w stanie to utrzymać, czy nie. Jeśli szybko będziemy szczepić, to wtedy spowodujemy, że krzywa pójdzie w dół. Ale jeśli mutacje się rozpowszechnią, ta krzywa odwróci się i będzie znacznie gorzej - tłumaczy w rozmowie z CNN Ashish Jha, dyrektor Global Health Institute na Uniwersytecie Harvarda.

Jak dodaje, na ten moment szczepienia przeciwko koronawirusowi przebiegają wolniej, niż początkowo zakładały to władze USA. - To jest wyścig. Oczywiście mam nadzieję, że go wygramy - mówi Ashish Jha.