USA. Obrońcy Trumpa o fabrykowaniu dowodów. Są nowe nagrania

Prawnicy Trumpa zakwestionowali w Senacie uzasadnienie wszczęcia procesu, bo ich zdaniem jest niezgodny z konstytucją - informuje PAP. Obrońcy byłego prezydenta twierdzą, że Izba Reprezentantów nie dowiodła zasadności zarzutu podżegania do buntu, a wypowiedzi Trumpa zmanipulowała.

W piątkowej sesji pytań i odpowiedzi podnoszono m.in. kłamstwa prezydenta ws. fałszerstw wyborów i zarzuty, że głosowanie zostało skradzione jemu i milionom jego zwolenników. Zwracano także uwagę na to, że Trump nie potępił sprawców styczniowej przemocy na Kapitolu i celebrował to, co się tam stało.