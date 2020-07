USA. Naya Rivera, aktorka znana z serialu "Glee", prawdopodobnie utonęła

Naya Rivera prawdopodobnie nie żyje

We wtorek Naya Rivera opublikowała na Twitterze zdjęcie z synem. Napisała wtedy: "Tylko nas dwoje”.

Naya Rivera zaginęła w środę 8 lipca. Departament Szeryfa Hrabstwa Ventura przekazał, że to mógł być straszliwy wypadek. Policja przepytała 4-letniego syna aktorki o to, co się stało. Jak przekazało CNN, chłopiec powiedział, że poszli z mamą popływać, ale ona nie wróciła na łódkę.