USA nakładają kolejne sankcje na Abramowicza. "Jego plan się nie powiódł"

Przypomnijmy, że w poniedziałek 6 czerwca br. rząd Stanów Zjednoczonych nakazał zajęcie dwóch samolotów rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza, ponieważ wysłał on bez licencji wyprodukowane w Ameryce maszyny Boeing 787 Dreamliner i Gulfstream G650 ER do Rosji, co stanowi pogwałcenie sankcji.