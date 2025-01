USA mogą wpłynąć na wybory w Polsce? "Należy się modlić, żeby Musk nie zainteresował się Polską"

- Swoje zdanie na temat wyborów prezydenckich w Polsce będzie miał Elon Musk. Tak jak Elon Musk ma już swoje zdanie na temat wyborów i sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Włoszech. Moim zdaniem należy się jednak modlić, żeby Elon Musk nie zainteresował się Polską - komentował w programie specjalnym Wirtualnej Polski amerykanista, historyk dr Piotr Tarczyński. W jego ocenie, jeśli Elon Musk postanowi wesprzeć jakąś siłę polityczną w Polsce, to bez trudu to zrobi. Także w ocenie Zbigniewa Pisarskiego z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego możliwy jest wpływ Stanów Zjednoczonych na wybory w Polsce. - Są czynione starania przez środowiska Prawa i Sprawiedliwości, żeby na szczycie Trójmorza, które gospodarzem jest prezydent Andrzej Duda, pojawił się Donald Trump. Jeżeli zatem Donald Trump zdecyduje się zaangażować, wpłynąć na kształt wyborów, może wykorzystać tę okazję z dużą swobodą - stwierdził.

Rozwiń