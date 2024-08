Miller zwrócił uwagę na ironię wypowiedzi Władimira Putina, że ​​obecne wydarzenia w obwodzie kurskim stanowią "prowokację" Ukrainy. - "Widziałem wiadomość od rosyjskich władz. To trochę ironiczne (w oryginale: It's a bit rich coming from them. - przyp.red.) nazywać to prowokacją, biorąc pod uwagę, że Rosja narusza integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy od 2014 roku - powiedział rzecznik departamentu stanu USA.