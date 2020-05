USA. Kolejna noc protestów i zamieszek. Miasta wprowadzają godzinę policyjną

Najgorsza sytuacja panuje obecnie właśnie w Minneapolis w stanie Minnesota. O godz. 20:00 czasu lokalnego w sobotę rozpoczęła się tam godzina policyjna, a gubernator stanu Tim Walz zaapelował do mieszkańców o pozostanie w domach. Dodał też, że wszyscy, którzy udadzą się na protesty i złamią wprowadzone ograniczenia znajdą się w "bardzo niebezpiecznej sytuacji".

Trwające już od pięciu dni protesty skomentował też prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który zapowiedział, że jeśli będzie trzeba skieruje do Minneapolis Gwardię Narodową. Przywódca nazwał manifestantów "bandziorami", dodając na Twitterze, że "gdy zaczyna się plądrowanie, zaczyna się też strzelanie".

Wśród nich są m.in. takie hasła jak "Chcemy sprawiedliwości", "Bez sprawiedliwości nie ma pokoju" czy "Nie mogę oddychać", które bezpośrednio nawiązuje do ostatnich słów brutalnie zatrzymanego George’a Floyda. Mężczyzna prosił policjanta dociskającego mu szyje kolanem, aby zszedł z niego, ponieważ nie jest w stanie złapać oddechu.

Protesty i zamieszki w USA. Miasta wprowadzają godzinę policyjną

Wszechobecny chaos powoduje, że wielu z protestujących próbuje wykorzystać okoliczności do wzbogacenia się, okradając okoliczne sklepy i galerie handlowe. Na filmach publikowanych w mediach społecznościowych udostępniane są też nagrania m.in. z włamań do salonów samochodowych. Na razie nic nie wskazuje na to, że w ciągu najbliższych godzin starcia mieszkańców z policją ustaną.