USA. Protesty po zabiciu George'a Floyda w Minneapolis. Zamieszki w Atlancie

USA. Protesty w Atlancie

USA. Burmistrz Atlanty apeluje o spokój

Jak informuje "New York Times", do mieszkańców miasta o spokój zaapelowała burmistrz Atlanty Keisha Lance Bottoms. - Wystarczy. Wszyscy jesteśmy źli. To boli wszystkich tych, którzy żyją w pokoju. Co to zmieni, że ktoś zniszczy miasto? Osoby protestujące straciły całą wiarygodność. Tak nie zmienimy Ameryki, ani świata - powiedziała burmistrz.