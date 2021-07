USA. Kobieta udaremniła porwanie własnego dziecka. Kamera uchwyciła wszystko

Do wstrząsającego zdarzenia doszło w czwartkowy wieczór przy jednej z ulic Queens w Nowym Jorku. Obok spacerującej z trójką dzieci kobiety w pewnym momencie zatrzymało się auto, z którego wybiegł mężczyzna. Napastnik chwycił małego chłopca, po czym wsadził go do samochodu próbując z nim odjechać.