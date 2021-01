USA. Joe Biden prezydentem. Witold Waszczykowski: może się zmienić klimat spotkań

Witold Waszczykowski odpowiedział na pytanie, co się zmieni w relacjach Polski z USA po tym, jak prezydentem USA został Joe Biden. Polityk uważa, że może być inny klimat podczas spotkań. Przypomina, że Demokratą był również Barack Obama, który odwiedził nasz kraj. Waszczykowski dodaje, że wówczas Biden był wiceprezydentem i miał wpływ na decyzje, które podejmował Obama. Europoseł PiS twierdzi, że jeśli Biden odwiedzi Europę lub dojdzie do spotkania z Andrzejem Dudą, to będzie dobrze przygotowany tym, co się dzieje m.in. u nas w kraju. Waszczykowski ma nadzieję, że po sytuacji z Donaldem Trumpem kończy się okres rozchybotania, a rozpoczyna proces jednoczenia spójnej polityki. Były szef MSZ podkreślił, że USA są niezwykle ważnym państwem, a jego osłabienie Stanów Zjednoczonych wpływa na cały świat.

