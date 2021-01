USA. Groźba "zbrojnych protestów" w dniu zaprzysiężenia Bidena

Informację o ostrzeżeniu wystosowanym przez Federalne Biuro Śledcze podała w poniedziałek amerykańska stacja ABC News. "Zbrojne protesty planowane są we wszystkich 50 stanowych parlamentach od 16 stycznia oraz przed Kapitolem między 17 a 20 stycznia" - głosi dokument FBI, do którego dostęp uzyskało ABC

20 stycznia to dzień, w którym ma dojść do zaprzysiężenie nowego prezydenta kraju, Joe Bidena. Stacja ABC podała, że "zidentyfikowana grupa zbrojna planuje przyjechać 16 stycznia do Waszyngtonu i zapowiada wzniecenie buntu, jeśli zostaną podjęte kroki, mające na celu usunięcie z urzędu prezydenta USA Donalda Trumpa przed 20 stycznia".