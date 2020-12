USA. Eksplozja w wieżowcu w Baltimore, zawalił się częściowo dach. Wielu rannych

Jak przekazała Associated Press, w wyniku wybuchu w wieżowcu w Baltimore ranne zostały 23 osoby. Część z nich to pracownicy firmy myjącej okna. Przez pewien czas byli oni uwięzieni. Większość osób rannych została przetransportowana do pobliskich szpitali. Do wybuchu w wieżowcu w Baltimore doszło w środę przed godz. 8:30 czasu lokalnego.