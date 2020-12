Holandia. Wybuchy w polskich sklepach. Policja szuka świadków

Do pierwszych dwóch wybuchów polskich sklepów doszło we wtorek. Eksplozje miały miejsce w marketach w Aalsmeer niedaleko Amsterdamu oraz w Heeswijk-Dinther w Brabancji Północnej. Trzeci wybuch nastąpił w środę w sklepie znajdującym się w Beverwijk pod Amsterdamem.

Holandia. Wybuchy w trzech polskich sklepach

Do wypadków w supermarketach odniosło się już polskie MSZ. Biuro rzecznika poinformowało, że choć w sklepach sprzedawane były polskie produkty, to lokale nie należą do obywateli Polski. Do ambasady w Hadze nie zgłosili się więc żadni Polacy.