USA dostarczą Ukrainie systemy MLRS? Jest reakcja Kremla

Wysocy urzędnicy amerykańskiej administracji potwierdzili we wtorek dziennikarzom, że Stany Zjednoczone wyślą na Ukrainę systemy rakietowe MLRS. Według CNN będą one wyposażone w pociski, których zasięg wynosi ok. 49 mil, czyli ok. 80 km. "To znacznie mniej niż maksymalny zasięg systemów, ale znacznie więcej niż wszystko, co do tej pory do Ukrainy wysłano" - stwierdza CNN.