USA. Czarne chmury nad Donaldem Trumpem. Kiedy finał procesu w Senacie?

We wtorek w Senacie USA rozpoczęło się procedowanie impeachmentu byłego prezydenta Donalda Trumpa . Senat zdecydował, że proces o impeachment Donalda Trumpa jest zgodny z konstytucją (56:44 głosów).

Wcześniej Izba Reprezentantów oskarżyła byłego prezydenta o "podżeganie do powstania" w związku z zamieszkami, do których doszło 6 stycznia na Kapitolu . Śmierć poniosło wówczas pięć osób.

Komentatorzy wskazywali na to, że w sobotę może skończyć się proces ws. impeachmentu Donalda Trumpa. Warunkiem miało być to, że demokratyczni oskarżyciele i zespół obrony byłego szefa państwa zrezygnują z prawa do powołania świadków. Zostałyby mowy końcowe, a po nich głosowanie Senatu w sprawie decyzji o skazaniu lub uniewinnieniu Trumpa.