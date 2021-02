USA. Impeachment Donalda Trumpa. Ruszył proces

We wtorek w Senacie USA rozpoczęło się procedowanie impeachmentu byłego prezydenta Donalda Trumpa. Najpierw odbędzie się postępowanie mające ustalić, czy skazanie byłego prezydenta, który już nie sprawuje władzy, jest zgodne z konstytucją.

13 stycznia Izba Reprezentantów przegłosowała artykuł impeachmentu Trumpa, w którym zarzuca mu "podżeganie do powstania". Wniosek o sporządzenie takiego artykułu pojawił się po szturmie zwolenników Trumpa na Kapitol. Do ataku doszło 6 stycznia, zginęło pięć osób, w tym policjant.

Z kolei prawnicy Donalda Trumpa twierdzą, że dochodzi do "teatru politycznego" oraz wykorzystywania emocji po zamieszkach w Waszyngtonie. Z kolei oskarżyciele wskazują na to, że prezydent musi być rozliczany za każdy dzień urzędowania, od początku do końca jego kadencji, a styczniowe zajścia na Kapitolu nie mogą stanowić wyjątku.