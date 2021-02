Trump wezwany do zeznań w Senacie. Nie stawi się

Członkowie zespołu broniącego Trumpa, adwokaci Bruce Castor i David Schoen nazwali żądanie, by złożył on zeznania w Senacie "chwytem pod publiczkę". Takie stanowisko przedstawili w liście otwartym opublikowanym w czwartek.

Były prezydent jest obwiniany m.in. o podżeganie do buntu, co skutkowało wtargnięciem zwolenników Trumpa do gmachu Kongresu 6 stycznia.