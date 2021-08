USA bada genezę koronawirusa. Pod lupą bazy danych z Wuhan

Nie wiadomo, w jaki sposób Amerykanie zdobyli dostęp do chińskich baz danych. CNN nie wyklucza, że pomocne okazały się umiejętności hakerów. Stacja zwraca uwagę na to, że baza jest tak olbrzymia, że do analizy wykorzystywane są specjalne superkomputery z laboratoriów ministerstwa energetyki. Potrzebni są również specjaliści znający język mandaryński, by odszyfrować zawarte w bazach informacje.