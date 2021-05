Biden zwrócił się do wywiadu. Mają "podwoić wysiłki" ws. badania pochodzenia koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podczas pierwszej misji w chińskim Wuhan - gdzie doszło do wybuchu pandemii koronawirusa - stwierdziła, że najbardziej prawdopodobną hipotezą jest przejście patogenu na człowieka ze źródła naturalnego, być może z nietoperza. Teraz zaplanowano nowe dochodzenie WHO, które ma pozwolić ustalić początki COVID-19.