USA. Auto wbiło się w budynek Donalda Trumpa

Kilka osób zostało niegroźnie rannych odłamkami szyb, po tym, jak czarny mercedes wbił się w ścianę frontową jednego z budynków należących do Donalda Trumpa. Trump Plaza znajduje się w New Rochelle w stanie Nowy Jork.

Czarny Mercedes-Benz C300 coupe wjechał we wtorek wieczorem do środka Trump Plaza w New Rochelle, niedaleko Manhattanu - informuje CBS News. Stacja relacjonuje, że po tym, jak auto uderzyło w wejście i wjechało do budynku, kierowca wyszedł i "wygodnie rozsiadł się na kanapie" w holu luksusowego gmachu.