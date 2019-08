Ursula von der Leyen przesłucha Krzysztofa Szczerskiego. Rozmowa na temat teki w KE

Przewodnicząca-elekt Komisji Europejskiej ma się spotkać w przyszłym tygodniu z szefem Gabinetu Prezydenta. Krzysztof Szczerski jest polskim kandydatem na komisarza. Przesłuchanie odbędzie się w ramach negocjacji stanowisk w nowej KE.

Oficjalne przesłuchania kandydatów na komisarzy do nowej Komisji Europejskiej mają się rozpocząć we wtorek. Ursula von der Leyen zaprosiła już na spotkanie Krzysztofa Szczerskiego. Ma do tego dojść w przyszłym tygodniu - dowiedział się nieoficjalnie rmf24.pl. Wciąż trwa ustalanie i potwierdzanie terminów. Zaproszenia trafiły też do pozostałych kandydatów.