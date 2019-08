Bruksela. Krzysztof Szczerski spotkał się z Ursulą von der Leyen

Krzysztof Szczerski spotkał się w Brukseli z przewodniczącą-elekt Komisji Europejskiej. Polak jest kandydatem na unijnego komisarza. Z von der Leyen rozmawiał m.in. o "o przyszłej ewentualnej współpracy i planach formowania przyszłej KE".



Przyszła szefowa Komisji Europejskiej w ciągu kilku najbliższych dni ma odbyć kilkanaście takich spotkań z kandydatami na "ministerialne" stanowiska we wspólnocie. Jak zaznaczał wcześniej będą to "krótkie i nieformalne spotkania zapoznawcze".

- Na tym etapie nie mogę dzielić się żadnymi szczegółami, bo to kwestia pani przewodniczącej, która ma cały cykl tych spotkań; to etap formowania składu KE, pani przewodnicząca spotyka się z osobami, które zostały zgłoszone przez poszczególne państwa jako kandydaci na komisarzy - przyznał Krzysztof Szczerski w rozmowie z PAP.

Nadal nie wiadomo, jaką tekę mógłby objąć prezydencki minister. W połowie lipca premier Mateusz Morawiecki zdradził jakie "ministerstwa" wchodziłyby w grę. - Chodzi o takie teki, które mają jak najważniejsze kwestie w polityce realnej. Zaproponowałem von der Leyen obszary gospodarcze. Nam zależy na jak najszybszym wzroście gospodarczym, realnym wzroście płac - przyznał pod koniec lipca szef rządu. Wtedy też na tej samej konferencji poinformował, że to właśnie Szczerski będzie kandydował na wysokie stanowisko w KE.

- To była raczej osobista rozmowa z kandydatem, mówiliśmy raczej o wzajemnych względem siebie oczekiwaniach w razie przyszłej ewentualnej współpracy - podsumował spotkanie w środę Szczerski.

Decyzje co do tego, jakie teki w przyszłej komisji przypadną poszczególnymi kandydatom, mają być podjęte we wrześniu.