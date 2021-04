Urodziny Tadeusza Rydzyka. Będzie "satanistyczna orgia" pod Radiem Maryja

W tym roku manifestacja zaplanowana jest na 2 maja o godz. 12. Uczestnicy zbiorą się przed siedzibą katolickiej rozgłośni radiowej przy ul. Żwirki i Wigury. Hasłem promującym wydarzenie jest "orgia satanistyczna". Słowa nawiązują do wypowiedzi o. Rydzyka, który w taki sposób określał demonstracje Ogólnopolskiego Strajku Kobiet ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego.

- Ateiści zrobią wszystko, żeby ludzi wyrwać z Kościoła (…). To, co jest na ulicach, ta wulgarność, to są orgie satanistyczne - mówił w lutym redemptorysta.