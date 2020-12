Urodziny Radia Maryja. Posłanka zawiadamia prokuraturę

Posłanka dołączyła do wpisu zdjęcia z 29. rocznicy Radia Maryja. Rozgłośnia świętowała swoje urodziny w sobotę. Na zdjęciu widać duchownych, którzy m.in. nie mają maseczek.

"Składam zawiadomienie do prokuratury na to towarzystwo, w związku ze złamaniem obostrzeń" - dodała Scheuring-Wielgus. Również posłanka Lewicy Monika Falej zwróciła uwagę na tę sytuację. "Standardy podwójne, potrójne?" - pytała we wpisie na Twitterze.