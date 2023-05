Urodziła w szpitalnej łazience. Noworodka wyrzuciła do kosza na śmieci

- Przepraszam. To wyszło ze mnie i nie wiedziałam, co robić - powiedziała Trevizo zaraz po tym, jak lekarz powiedział jej i jej matce, że znaleźli martwego noworodka w łazience. - Lexee, mówiłem ci o tym! Poprosiłam tylko, żebyś powiedziała mi prawdę! - odpowiedziała jej zrozpaczona matka. - Bałam się - powiedziała Trevizo. - Co mu zrobiłaś? - zażądała odpowiedzi jej matka.