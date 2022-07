Uroczystości z premierem, pogrzeby i rocznica smoleńska. Rząd rezerwuje rekordowe pieniądze na kwiaty i wiązanki

608 tys. zł na kwiaty. Dlaczego tak dużo?

Centrum Obsługi Administracji Rządowej oszacowało wartości 12-miesięcznej umowy na 608 110,24 zł. To rekordowa kwota. Jak ustaliła Wirtualna Polska, w poprzednich latach rząd na kwiatów ciętych, doniczkowych, kompozycji kwiatowych oraz artykułów dekoracyjnych wydawał zdecydowanie mniej. W 2014 roku było to 110 tys. złotych, rok później 130 tys. zł. W 2017 roku kwota ta urosła już do 221 tys. zł, a na kwiaty i wiązanki w 2019 roku poszło 323 tys. zł. W ubiegłym roku rząd wydał na ten cel 333 tys. zł.