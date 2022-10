Urlop rodzicielski. Nowe zasady zgodne z unijną dyrektywą

Prawo do urlopu rodzicielskiego ma być indywidualnym prawem każdego z rodziców. Obecnie jest ono uwarunkowane tym, jak dużo urlopu macierzyńskiego wykorzysta matka dziecka. Przysługuje łącznie matce i ojcu, a czas jego trwania określa liczba dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Jest to 32 tygodnie w przypadku urodzeniu jednego dziecka oraz 34 tygodnie po urodzeniu dwójki lub więcej dzieci. Unijne przepisy zakładają wydłużenie urlopu rodzicielskiego. Ma to być: