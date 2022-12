Zdążyli w ostatniej chwili. Bohaterska akcja policjantów

Policjanci przystąpili do akcji ratunkowej. Wzięli drabinę, która stała obok budynku i weszli na rusztowanie przy elewacji. Pomimo rozprzestrzeniającego się ognia, dotarli do pięciu osób, które były na pierwszym piętrze. Mundurowi pomogli im się ewakuować. Był to ostatni moment na uratowanie rodziny.