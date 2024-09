Uratował 11-latka przed porwaniem. Teraz został nagrodzony

W ubiegły poniedziałek przed godz. 9.00 do ciechanowskiej policji wpłynęło zgłoszenie, że na ul. Płockiej, w centrum miasta nieznany mężczyzna przewrócił jadącego rowerem 11-latka, a następnie próbował wciągnąć go do zaparkowanego niedaleko samochodu. Po reakcji przechodniów sprawca uciekł z miejsca zdarzenia tym autem. Chłopcu nic się nie stało, został przekazany pod opiekę mamy.