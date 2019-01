Uprowadzenie 20-latki. Jest areszt dla podejrzanych

Sąd zastosował areszt wobec pięciu osób podejrzanych o uprowadzenie 20-latki z okolic Płońska. Dziewczyna została porwana i była przetrzymywana przez trzech mężczyzn i dwie kobiety. Jedna z nich ma 18-lat. Wśród porywaczy był również były chłopak 20-latki.

Wszystko zaczęło się od zaginięcia kobiety. 20-latka została uprowadzona z własnego mieszkania. Zeznała, że to właśnie jej były partner chciał ją sprzedać do domu publicznego. Miał również dopuścić się gwałtu. Grożono 20-latce, by wskazała, gdzie przebywa jej aktualny chłopak, z którym grupa porywaczy była w konflikcie.