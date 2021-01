Upolityczniona policja? Szef związków o tzw. ustawie dezubekizacyjnej

Policja po kontrowersyjnych interwencjach podczas manifestacji oskarżana jest o wspieranie polityki obecnych władz. O to, czy kłopoty wizerunkowe formacji mogą wpłynąć na chętnych do włożenia policyjnego munduru, w programie Newsroom WP pytany był Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów. - Ta służba to jest ciężki kawałek chleba. Niemal zawsze mieliśmy kłopoty z naborem - stwierdził gość Agnieszki Kopacz, przyznając, że ostatnie wydarzenie mogą mieć wpływ na decyzję o wstąpieniu do policji nowych funkcjonariuszy. - Ludzie słyszą te komentarze - dodał. Szef policyjnych związków, odnosząc się do zapowiedzi rozliczeń policjantów za działanie na demonstracjach, przypomniał, że grupa funkcjonariuszy wcześniej już straciła część emerytur. - Bo objęła ich jakaś ustawa - tzw. dezubekizacyjna, która tak naprawdę nie ma z tym nic wspólnego. To byli ludzie, którzy też służyli po 1990 r. - mówił Jankowski.

Rozwiń