Upiorny rekin z Australii. Może się śnić po nocach

Wśród komentarzy internautów pojawiły się sugestie, że ten nietypowy okaz należy do gatunku rekina foremkowego (Cookie Cutter). Trapman Bermagui dołączył się do dyskusji, twierdząc, że jego zdaniem jest to jednak inny gatunek, a na dowód zamieszcza zdjęcie przedstawiające wizerunek faktycznego przedstawiciela rekina foremkowego. Mężczyzna stawia raczej na to, że zwierzę jest przedstawicielem zagrożonego wyginięciem gatunku Centrophorus moluccensis.