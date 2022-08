Rozliczają Donalda Tuska. Nowy sondaż po wpadce w TVN24

Tusk: "upiorna myśl". Tak się tłumaczył

Sam Tusk pytany o swoją zakulisową wypowiedź w TVN24 odpowiedział, że "nie trzeba było żadnych przecieków", bo gdyby na antenie padło pytanie, czy Sejm dzisiaj jest przykładem ciężkiej roboty i odpowiedzialności, to odpowiedziałby "mniej więcej to samo". - Myślę, że dość delikatnie się wyraziłem na temat Sejmu pod władzą PiS-u, bo to co stało się z polskim parlamentaryzmem, to jest coś upiornego - zaznaczył lider PO.