Upały we Francji. Zbiory tego zboża są zagrożone

Francja w 2020 r. czwartym eksporterem pszenicy na świecie

"Międzynarodowa Rada Zbożowa (The International Grains Council) w czwartek obniżyła prognozę światowej produkcji pszenicy do 769 mln ton, co jest wynikiem najniższym od trzech lat" - przypomniał Bloomberg. "Z powodu pogody Francja jest najbardziej zagrożonym obszarem w Europie, jeśli chodzi o uprawy ozime, takie jak pszenica" - wskazała agencja, powołując się na słowa meteorologa Kyle'a Tapleya, które padły na niedawnej konferencji GrainCom w Genewie.