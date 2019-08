Upały w Holandii. Zmarło 400 osób więcej niż zwykle

2964 osoby zginęły w ciągu jednego tygodnia - podaje państwowy urząd statystyczny CBS w Holandii. Podkreśla, że to o 15 proc. więcej niż zazwyczaj. Jako powód wskazuje falę upałów i apeluje o szczególną rozwagę.

Pogoda nad Polską. Fala upałów przez cały weekend

A jak w najbliższych dniach ma wyglądać pogoda w Polsce? Będzie zmienna, ale po chłodzie nie zobaczymy już śladu. Co najmniej do poniedziałku czeka nas gorąca i upalna aura. Już w piątek na Dolnym Śląsku termometry w cieniu mogą pokazać ok. 30 st. C. Podobnie będzie na Opolszczyźnie i na Śląsku. Im dalej na północny wschód, tym chłodniej. W Warszawie będzie ok. 26 st. C, w Gdańsku i Suwałkach ok. 23. st. C