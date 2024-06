Upały się zbliżają, choć nie potrwają długo. Przełom jeszcze w tym tygodniu

W czwartek miejscami wystąpić mają przelotne opady deszczu, które ominą tylko zachód kraju, a na południu możliwe będą burze. Co dosyć zaskakujące, temperatura minimalna może wynieść od 7-9 st. C na północy, do 14 st. C miejscami na wschodzie kraju, a temperatura maksymalna od 16 do 20 st. C, choć chłodniej będzie nad morzem - od 14 do 17 st. C.