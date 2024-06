Upały przejdą bokiem. Spore anomalie w pogodzie

W poniedziałek na południu i wschodzie czeka nas deszcz, a na południowym wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów 10-25 mm, a na południu Małopolski i na Podkarpaciu do 30 mm. Temperatura maksymalna od 16 st. C na wybrzeżu, około 20 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 24 st. C na krańcach południowo-wschodnich.